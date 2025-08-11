Синоптики рассказали, в какие регионы России в понедельник придет похолодание

В понедельник, 11 августа, у Байкала температура воздуха резко снизится на несколько градусов. В Якутии установится спокойная погода, около +23 °С. На юго-западе сложатся наиболее комфортные условия: днем — до +28 °С. В Бодайбо температура воздуха составит +27 °С, в Чите — до +25 °С. В Хабаровске и Владивостоке прогнозируют похожую ситуацию: термометр дойдет до +25 °С.
Северные районы по всей стране в понедельник продемонстрируют образцы отличной погоды. Сибирь искупается в солнечных лучах и аномальном тепле. В Норильске — +24 °С, в Салехарде — +23 °С, в Ханты-Мансийске, в Тюмени и Омске — +25 °С. На юге региона такие высокие значения не предвидятся, почти везде пройдут дожди. В Барнауле температура сегодня установится в районе +22 °С, в Горно-Алтайске — +20 °С, в Иркутске — +17 °С.
На Урал придет новая волна ненастья, днем около +20 °С. В Уфе и Челябинске воздух прогреется до +20 °С, в Екатеринбурге — до +21 °С.
На европейской территории России в северных городах установится солнечная погода. В районах Средней Волги сложится похожая ситуация: тепло, без осадков. В Кирове сегодня столбик термометра дойдет до +20 °С, в Казани и Тольятти — до +24 °С, в Пензе — до +24 °С, в Саратове — до +25 °С. В центр придет новый циклон. В Калуге, Орле, Курске и Белгороде прогнозируют около +20 °С и дожди.
На юге в ближайшие дни осадков немного, в приоритете находится солнце. Но его пыл умерит прохладный западный ветер — в регионе установится комфортная для конца лета погода. В Сочи — +29 °С, в Севастополе — +28 °С, в Краснодаре — +32 °С, в Ростове-на-Дону — +30 °С.
В Москве 11 августа — +20 °С, в Санкт-Петербурге — +21 °С. В обоих городах пройдут осадки.