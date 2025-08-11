Синоптики рассказали, в какие регионы России в понедельник придет похолодание

Северные районы по всей стране в понедельник продемонстрируют образцы отличной погоды. Сибирь искупается в солнечных лучах и аномальном тепле. В Норильске — +24 °С, в Салехарде — +23 °С, в Ханты-Мансийске, в Тюмени и Омске — +25 °С. На юге региона такие высокие значения не предвидятся, почти везде пройдут дожди. В Барнауле температура сегодня установится в районе +22 °С, в Горно-Алтайске — +20 °С, в Иркутске — +17 °С.