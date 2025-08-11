В Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1: видео

После толчка магнитудой 6.1 произошло еще 10 сильных землетрясений выше уровня 4.0. Всего зарегистрировали 237 афтершоков разной мощности. Подземные толчки почувствовали жители Стамбула и Измира. На их территории негативных последствий не зафиксировали.
Власти Балыкесира сообщили о повреждении минимум 24 домов. Разрушено одно жилое здание и 15 сельских построек, в 12 из которых никто не проживал.
Еще 29 жителей пострадали — их госпитализировали. 19 человек 11 августа выписали из медицинских учреждений.
Местные власти сообщили, что службы начали работу по оценке нанесенного ущерба. На место происшествия прибыли 1100 спасательных отрядов.