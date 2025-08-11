Ричмонд
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1: видео

Событие зафиксировали 10 августа в 19:53 по местному времени в провинции Балыкесир. Эпицентр находился на глубине почти 11 километров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
После толчка магнитудой 6.1 произошло еще 10 сильных землетрясений выше уровня 4.0. Всего зарегистрировали 237 афтершоков разной мощности. Подземные толчки почувствовали жители Стамбула и Измира. На их территории негативных последствий не зафиксировали.

Власти Балыкесира сообщили о повреждении минимум 24 домов. Разрушено одно жилое здание и 15 сельских построек, в 12 из которых никто не проживал.

Спасатели достали шесть человек из-под завалов разрушенного дома. 81-летний мужчина скончался сразу после спасения.

Еще 29 жителей пострадали — их госпитализировали. 19 человек 11 августа выписали из медицинских учреждений.

Местные власти сообщили, что службы начали работу по оценке нанесенного ущерба. На место происшествия прибыли 1100 спасательных отрядов.