Огненный шар пролетел над Австралией и взорвался в небе. Видео

Вечером в воскресенье, 10 августа, в небе над Австралией пролетел большой огненный шар, который взорвался в воздухе, сообщает ABC News.

Космическое тело преодолело большую часть территории австралийского штата Виктория. Через несколько секунд после вхождения в нижние слои атмосферы метеорит взорвался и в небе образовался яркий огненный шар. Ученые считают, что отдельные части метеорита могли достигнуть земли.

По сообщениям очевидцев, которые приводятся в статье, звуковой удар был такой силы, что дома дрожали «как при землетрясении».

Планетарный геолог из Университета Монаша Рэйчел Кирби и организация Desert Fireball Network изучают фото- и видеоматериалы полета метеорита, пишет издание. По словам экспертов, его обломки могли упасть где-то в центральной части штата Виктория.

«Пока у нас не будет данных со всех камер, которые мы собираем прямо сейчас, мы не сможем определить точное местоположение», — сказала Кирби.

По ее словам, ее команда также попытается определить, откуда именно прилетел метеорит.