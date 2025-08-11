Огненный шар пролетел над Австралией и взорвался в небе. Видео

Космическое тело преодолело большую часть территории австралийского штата Виктория. Через несколько секунд после вхождения в нижние слои атмосферы метеорит взорвался и в небе образовался яркий огненный шар. Ученые считают, что отдельные части метеорита могли достигнуть земли.
По сообщениям очевидцев, которые приводятся в статье, звуковой удар был такой силы, что дома дрожали «как при землетрясении».
Планетарный геолог из Университета Монаша Рэйчел Кирби и организация Desert Fireball Network изучают фото- и видеоматериалы полета метеорита, пишет издание. По словам экспертов, его обломки могли упасть где-то в центральной части штата Виктория.
«Пока у нас не будет данных со всех камер, которые мы собираем прямо сейчас, мы не сможем определить точное местоположение», — сказала Кирби.
По ее словам, ее команда также попытается определить, откуда именно прилетел метеорит.