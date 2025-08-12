ВМО сообщила, какими ожидаются август, сентябрь и октябрь

Согласно представленному отчету, на большей территории суши температурный фон в этот период превысит нормальное значение. Ученые отметили, что глобальный прогрев воды, кроме центра и востока Тихого океана, теплее, чем положено.
Расчеты математической модели указывают на комфортное начало осени в средних широтах, в том числе в Америке, Европе и Северной Азии. Аномальная жара ожидается в Северной Австрии и Новой Индии. Схожая ситуация сложится частично в Южной Америке: с августа по октябрь тепло продержится в южных регионах.
Но не исключено и понижение температуры. Ниже нормы столбик термометра опустится на Индийском субконтиненте, где располагаются Индия, Пакистан и Бангладеш. На востоке Южной Африки и в Австралии в сентябре и октябре существует высокая вероятность прохладной погоды.
Помимо температурного фона, синоптики дали оценку загрязнению воздуха. Вероятность выбросов возможна в Австралии и на востоке Африки. Неблагоприятная ситуация способна сложиться в Восточной Азии и частично на Индийском субконтиненте.
Параметр загрязненности опустится ниже нормального значения в Восточной Европе. Ситуация в Центральной Америке и Карибском бассейне прогнозируется комфортной: риск выбросов небольшой.