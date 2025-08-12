ВМО сообщила, какими ожидаются август, сентябрь и октябрь

Расчеты математической модели указывают на комфортное начало осени в средних широтах, в том числе в Америке, Европе и Северной Азии. Аномальная жара ожидается в Северной Австрии и Новой Индии. Схожая ситуация сложится частично в Южной Америке: с августа по октябрь тепло продержится в южных регионах.