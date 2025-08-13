Синоптики предупредили россиян об обильных дождях в среду

Больше всего осадков придется на Амурскую область, ожидаются подтопления. На Сахалине в среду установится солнечная и теплая погода. Во Владивостоке температура дойдет до +26 °С, в Южно-Сахалинске — до +27 °С, в Хабаровске — до +29 °С.
В Сибири северные районы крепко держатся за лето. На Таймыре сегодня солнечно, выше +20 °С, завтра термометр дойдет до +25 °С. В Омской области воздух прогреется до +23 °С, в Тюменской — до +21 °С. В южных городах немного прохладнее, но температура установится в пределах климатической нормы. В Норильске и Салехарде — около +21 °С.
На Урал придет циклон с европейской территории России. Погода ожидается в границах нормы, но пройдут сильные дожди. В Оренбурге в среду воздух прогреется до +23 °С, в Уфе — до +21 °С, в Челябинске — до +20 °С, в Екатеринбурге — до +22 °С.
Дожди в среду пройдут в Поволжье и центральной части России — циклон постепенно затухает. В Петрозаводске — +22 °С, в Кирове и Казани — +24 °С, в Пензе — +20 °С, в Саратове — +23 °С.
Со стороны Калининграда подступает теплый антициклон — он дает надежду на хорошие выходные. Сегодня в городе температура установится около +25 °С.
На юге страны ожидается солнечная погода, прохладу добавит северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха в регионе — +30 °С. В Сочи — +29 °С, в Севастополе — +27 °С, в Краснодаре — +30 °С, в Луганске и Ростове-на-Дону — +28 °С.
В Северной столице России в среду — +21−23 °С, местами пройдут осадки и грозы. В Москве ожидаются короткие дожди, температура составит +20−22 °С.