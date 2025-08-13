Синоптики предупредили россиян об обильных дождях в среду

В Сибири северные районы крепко держатся за лето. На Таймыре сегодня солнечно, выше +20 °С, завтра термометр дойдет до +25 °С. В Омской области воздух прогреется до +23 °С, в Тюменской — до +21 °С. В южных городах немного прохладнее, но температура установится в пределах климатической нормы. В Норильске и Салехарде — около +21 °С.