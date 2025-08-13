Песчаная буря накрыла Америку: видео

Буря пришла в регион во вторник, 12 августа. Об этом сообщили в издании KOAT. Воздушные вихри перекрыли автомагистраль I-10 — она находится на юго-востоке Нью-Мексико. Движение приостановили в обоих направлениях на участке с 20 до 81 мили.