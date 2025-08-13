Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Песчаная буря накрыла Америку: видео

Под удар природной стихии попали штаты Аризона и Нью-Мексико. На камерах наблюдения, которые стояли на улице, практически ничего не было видно.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°

Буря пришла в регион во вторник, 12 августа. Об этом сообщили в издании KOAT. Воздушные вихри перекрыли автомагистраль I-10 — она находится на юго-востоке Нью-Мексико. Движение приостановили в обоих направлениях на участке с 20 до 81 мили.

В Сети появились видео очевидцев — на кадрах песчаный шторм приближался к жилым районам с огромной скоростью. Он «поглощал» все на своем пути: дома, деревья, столбы.

Песчаные бури — частое явление в Аризоне и Нью-Мексико. Подобные «сюрпризы» природы известны как хабубы — название пришло из арабского языка. Они опасны тем, что вызывают перебои в электроснабжении городов и ухудшают видимость.

Ранее региональное метеорологическое бюро предупреждало об аномальной жаре в западных районах Аризоны. В штате ввели высокий уровень опасности — он продлится до 20:00 13 августа по местному времени. Подобная ситуация сложилась в районе Гранд-Каньона — здесь предупреждение действует до вечера четверга.