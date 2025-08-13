Песчаная буря накрыла Америку: видео

Буря пришла в регион во вторник, 12 августа. Об этом сообщили в издании KOAT. Воздушные вихри перекрыли автомагистраль I-10 — она находится на юго-востоке Нью-Мексико. Движение приостановили в обоих направлениях на участке с 20 до 81 мили.
В Сети появились видео очевидцев — на кадрах песчаный шторм приближался к жилым районам с огромной скоростью. Он «поглощал» все на своем пути: дома, деревья, столбы.
Песчаные бури — частое явление в Аризоне и Нью-Мексико. Подобные «сюрпризы» природы известны как хабубы — название пришло из арабского языка. Они опасны тем, что вызывают перебои в электроснабжении городов и ухудшают видимость.
Ранее региональное метеорологическое бюро предупреждало об аномальной жаре в западных районах Аризоны. В штате ввели высокий уровень опасности — он продлится до 20:00 13 августа по местному времени. Подобная ситуация сложилась в районе Гранд-Каньона — здесь предупреждение действует до вечера четверга.