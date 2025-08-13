Ричмонд
Опрос: доверяют ли россияне прогнозам синоптиков

Редакция Погода Mail решила узнать у читателей, доверяют ли они прогнозам синоптиков и где узнают о настроениях природы.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 756 мм рт. ст. +26°

Природа любит преподносить сюрпризы. В древности, чтобы узнать, какой впереди ждал день, люди наблюдали за поведением животных и птиц. Спустя несколько столетий ученые разработали методы, которые позволили делать прогнозы на разные сроки — от нескольких часов до нескольких месяцев.

В любом виде деятельности трудно полностью избежать погрешностей — метеорология не исключение. Поэтому часто среди населения встречается недоверительное отношение к прогнозам погоды. Расскажем, что думают сами синоптики на этот счет.

Я отношусь к этому философски, потому что качество прогнозов постоянно повышается. Случаются ошибки, но точность и горизонт прогнозирования все время увеличиваются.

Александр Шувалов
руководитель прогностического центра «Метео»

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тоже выразил мнение: «Метеорология — вероятностная наука, она не стопроцентная. Конечно, бывают недочеты, как и в жизни любого человека».