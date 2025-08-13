Тропические птицы не выдержали жары: за полвека исчезла треть популяций

А у некоторых видов потери превысили 50%. Об этом пишет El.kz со ссылкой на Nature Ecology.
Ученые из Германии и Испании, собрав многолетние данные наблюдений за птицами, выяснили: в Амазонии и Панаме даже в нетронутых лесах численность пернатых упала на 25−38%. Главная причина — экстремальная жара. Если в субтропиках птицам больше вредит вырубка лесов, то в тропиках именно рост температур стал ударом, с которым они не справляются.
Ученые предупреждают: климат уже меняет экосистемы по всему миру, и, если выбросы парниковых газов не снизить, ситуация будет только ухудшаться. Среди мер, которые могут помочь, — создание тенистых убежищ, переселение особо уязвимых видов в более прохладные районы и программы разведения в неволе.