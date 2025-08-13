Ричмонд
Тропические птицы не выдержали жары: за полвека исчезла треть популяций

За последние 45 лет тропики стали заметно жарче: число аномально горячих дней выросло с трех до 30 в году. Эти перемены обернулись бедой для местных птиц: их популяции сократились на четверть.

Источник: EL.kz

А у некоторых видов потери превысили 50%. Об этом пишет El.kz со ссылкой на Nature Ecology.

Ученые из Германии и Испании, собрав многолетние данные наблюдений за птицами, выяснили: в Амазонии и Панаме даже в нетронутых лесах численность пернатых упала на 25−38%. Главная причина — экстремальная жара. Если в субтропиках птицам больше вредит вырубка лесов, то в тропиках именно рост температур стал ударом, с которым они не справляются.

Птицы особенно уязвимы к обезвоживанию и тепловому стрессу. Жара убивает взрослых особей, мешает размножению и снижает выживаемость птенцов, говорит руководитель исследования Максимилиан Коц.

Ученые предупреждают: климат уже меняет экосистемы по всему миру, и, если выбросы парниковых газов не снизить, ситуация будет только ухудшаться. Среди мер, которые могут помочь, — создание тенистых убежищ, переселение особо уязвимых видов в более прохладные районы и программы разведения в неволе.