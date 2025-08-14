В четверг в двух регионах России объявили штормовое предупреждение

На юге Дальнего Востока и Магаданской области объявили штормовое предупреждение. В регионы пришли циклоны, которые принесли сильные дожди, грозы и порывистый ветер.
В четверг, 14 августа, в регионах ожидаются подтопления, их избегут только южные районы. Во Владивостоке сегодня прогнозируют +26 °С, без осадков. В Южно-Сахалинске воздух прогреется до +23 °С, в Комсомольске-на-Амуре — до +24 °С, в Петропавловске-Камчатском — до +19 °С.
Возле Байкала в четверг продолжатся дожди, но их интенсивность начнет снижаться, а температурный фон — расти. В Благовещенске ожидается +25 °С, в Чите — +19 °С, в Тынде и Бодайбо — +20 °С.
На территорию Сибири сегодня придет обширный циклон, но в восточных районах сохранится тепло. В Иркутске — +25 °С, без осадков, в Усть-Илимске — +23 °С, в Кемерово — +23 °С. В западных районах установится прохладная погода. В Екатеринбурге — +20 °С, в Омске — +21 °С, в Ханты-Мансийске и Салехарде — +19 °С. В Норильске ожидается +24 °С — это серьезная аномалия для города.
В европейской части России циклон не отпустит города Поволжья: в них, как и в Сибири, — дожди и прохлада. В центре ожидается более комфортная, но ветреная погода, осадков немного. В Самаре — +22 °С, в Воронеже — +23 °С, в Туле — +20 °С, в Смоленске — +23 °С, во Владимире — +20 °С.
На северо-западе прогнозируют солнечную погоду. В Калининграде сегодня температура поднимется до +27 °С, в Пскове — до +24 °С, в Петрозаводске — до +22 °С.
Погода на юге приходит в норму. От Черного моря и до степей Кубани — +25−30 °С. В Севастополе — +28 °С, в Сочи — +29 °С, в Краснодаре — +30 °С, в Луганске — +27 °С.