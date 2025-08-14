В четверг в двух регионах России объявили штормовое предупреждение

В европейской части России циклон не отпустит города Поволжья: в них, как и в Сибири, — дожди и прохлада. В центре ожидается более комфортная, но ветреная погода, осадков немного. В Самаре — +22 °С, в Воронеже — +23 °С, в Туле — +20 °С, в Смоленске — +23 °С, во Владимире — +20 °С.