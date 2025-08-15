Ричмонд
На территорию России в пятницу придет холодный циклон

В Москве ожидается +23 °С, в Санкт-Петербурге — +24 °С. В обоих городах осадков не прогнозируют.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Unsplash

В пятницу, 15 августа, на Дальнем Востоке главным возмутителем станет циклон, который сместится в сторону Охотского моря. Сегодня пройдут сильные дожди в Амурской области и Хабаровском крае, до конца недели будет заливать прибрежные районы Магаданской области. На юге региона установится небольшая передышка — завтра туда придет новая волна дождей и гроз. У Байкала ненастье успокоится.

Температура во Владивостоке в пятницу установится +27 °С, в Южно-Сахалинске — +25 °С, в Хабаровске — +27 °С, в Благовещенске — +24 °С, в Чите — +21 °С.

Сибирь охватит циклон, который принесет дожди и в южные, и в северные районы. В Омской и Тюменской областях — +21 °С, в Салехарде — +19 °С. Солнечным и жарким исключением пока останется юго-восток региона — в Иркутске сегодня ожидается около +26 °С, без осадков. Хорошей погодой отличится Норильск — там +24 °С.

На Урале пройдут дожди, температурный режим установится возле +20 °С. В Оренбурге в пятницу — +22 °С, в Уфе — +20 °С, в Челябинске — +20 °С, в Екатеринбурге — +19 °С.

На европейской территории России конец недели выдастся оптимистичным. Дожди закончатся на Волге, в центре и на северо-западе — солнечно, до +25 °С. В Калининграде сегодня прогнозируют всплеск тепла до +29 °С. На севере региона дожди пройдут в районах ближе к Воркуте. В Кирове — +21 °С, в Казани, Пензе, Костроме и Саратове — +23 °С.

Хорошая погода обоснуется на юге. В пятницу возможен небольшой дождь в Сочи, но температура поднимется до +28 °С. В Севастополе воздух прогреется до +27, в Краснодаре — до +29 °С, во Владикавказе — до +27.