На территорию России в пятницу придет холодный циклон

Сибирь охватит циклон, который принесет дожди и в южные, и в северные районы. В Омской и Тюменской областях — +21 °С, в Салехарде — +19 °С. Солнечным и жарким исключением пока останется юго-восток региона — в Иркутске сегодня ожидается около +26 °С, без осадков. Хорошей погодой отличится Норильск — там +24 °С.