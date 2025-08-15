Какие выходные приготовила погода для россиян

На Скандинавский полуостров придет циклон из Атлантики — погода на севере региона испортится. В северо-западных районах прогнозируют кратковременные осадки, которые к воскресенью перейдут на средние широты европейской территории России. Местами прольются дожди с грозами, установится шквалистый ветер со скоростью около 20 метров в секунду.