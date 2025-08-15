Какие выходные приготовила погода для россиян

В субботу и воскресенье Европейскую Россию ждет тепло. На юге, в горах Кавказа, пройдут ливни и грозы, возможен град, ветер разгонится до 22 метров в секунду.
В юго-восточные районы придет малоподвижный циклон. В субботу ожидаются небольшие дожди, локально пройдут сильные осадки с порывами ветра до 20 метров в секунду.
На Скандинавский полуостров придет циклон из Атлантики — погода на севере региона испортится. В северо-западных районах прогнозируют кратковременные осадки, которые к воскресенью перейдут на средние широты европейской территории России. Местами прольются дожди с грозами, установится шквалистый ветер со скоростью около 20 метров в секунду.
На юге европейской части в выходные сохранится жара, вероятность осадков низкая. Только в горных районах возможны дожди и сильный ветер.
В южные районы Сибири и на Урал придет холодный циклон, который принесет осадки, локально — сильные, с грозами и градом. Ветер разгонится до 20 метров в секунду. Север и восток Сибири сохранят тепло.
Подобная метеоситуация сложится на Дальнем Востоке. В Якутии прогнозируют прохладную погоду, но без дождей. В остальные районы к воскресенью придут осадки, в утренние и вечерние часы возможен туман.