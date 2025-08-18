Синоптики рассказали, где в понедельник в России задержится ненастный циклон

На Дальнем Востоке холодный циклон усилит влияние. В Магадан вернутся сильные дожди, температура установится на отметке +16 °C. Похожая картина сложится в Петропавловске-Камчатском: сегодня там выпадут осадки, воздух в дневные часы прогреется до +17 °C. На островах метеоситуация улучшится: в Южно-Сахалинске — +26 °C, без дождей.
Хорошая погода большую часть дня простоит на юге региона. К вечеру в ситуацию вмешается прохладный фронт, который принесет облака в приграничные районы. В Благовещенске днем — около +25 °C, в Хабаровске — +24 °C, во Владивостоке — +25 °C, в Чите — +22 °C.
Сибирь в понедельник тоже взбудоражит ненастный циклон — безоблачная и теплая погода сохранится только на Таймыре и в Хатанге. Южные районы заволокут тучи: от Красноярска до Омска пройдут дожди, температура поднимется до +20−22 °C. В Ханты-Мансийске сегодня — +23 °C, в Салехарде — +21 °C.
На Среднем Урале в понедельник пасмурно. Но в Уфе и Оренбурге воздух прогреется до +27−30 °C. В Челябинске прохладнее — до +22 °C, в Екатеринбурге — до +20 °C.
Циклон на европейской территории России медленно сдвинется на восток. Кольский полуостров на один день получит передышку от дождей, на северо-западе сохранятся осадки. В Калининграде — +21 °C, в Великом Новгороде — +21 °C, в Петрозаводске — +17 °C.
В центре сегодня температура не поднимется выше +20 °C, ожидаются северный ветер и короткие дожди. Холодный фронт подойдет вплотную к Волге. В Нижнем Новгороде — +19 °C, в Кирове — +20 °C, в Иваново — +19 °C, в Твери — +17 °C.
На юге России установится жаркая погода: воздух прогреется выше +30 °C, дождей не ожидается. В Луганске — +33 °C, в Ставрополе — +34 °C, во Владикавказе — +31 °C.