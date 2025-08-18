Синоптики рассказали, где в понедельник в России задержится ненастный циклон

Сибирь в понедельник тоже взбудоражит ненастный циклон — безоблачная и теплая погода сохранится только на Таймыре и в Хатанге. Южные районы заволокут тучи: от Красноярска до Омска пройдут дожди, температура поднимется до +20−22 °C. В Ханты-Мансийске сегодня — +23 °C, в Салехарде — +21 °C.