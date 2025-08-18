Синоптики: на неделе в России не обойдется без погодных сюрпризов

Центральная часть России на предстоящей неделе попадет под влияние ненастного циклона. В регионе установится прохладная погода, местами пройдут дожди. В дневные часы воздух прогреется до +17−22 °С.
Черноземье воздушные вихри обойдут стороной. В регионе ожидается теплая погода, без осадков. Температура составит +23−28 °С. В Воронеже неделя начнется с прохладных +20 °С, к концу рабочих будней в области разогреет до +28 °С. Подобная ситуация сложится в Белгороде: в течение ближайших дней температура поднимется с +23 °С до +30 °С.
Погода на юге России сложится под влиянием азорского антициклона. Всю неделю жители смогут наслаждаться солнцем и жарой. В горных районах Кавказа локально пройдут осадки, температура составит +28−33 °С. На побережье Крыма будет немного прохладнее — +24−27 °С.
Средняя Волга разделится на два участка. В южных городах прогнозируют жаркую и солнечную неделю. Столбик термометра дойдет до +31 °С. В северных районах ожидаются дожди с температурой не выше +21−26 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Северо-запад страны погрузится в прохладу. Атмосферный фронт со стороны Северной Атлантики принесет дожди. В дневные часы температура составит +15−20 °С, на севере опустится местами до +10 °С.
На Урале рабочая неделя начнется с осадков. Локально пройдут грозы, ветер перейдет в порывистый. Температурный фон в будни составит от +18 °С до +23 °С, к выходным поднимется до +26 °С.
Дальнему Востоку не удастся избежать дождей. Но местами выглянет солнце и прогреет окружающую среду до +22−27 °С.
В Северной столице России температура в течение недели будет колебаться от +17 °С до +20 °С. Ожидаются кратковременные дожди. В Москве ситуация окажется схожей: +18−21 °С и осадки.