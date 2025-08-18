Синоптики: на неделе в России не обойдется без погодных сюрпризов

Черноземье воздушные вихри обойдут стороной. В регионе ожидается теплая погода, без осадков. Температура составит +23−28 °С. В Воронеже неделя начнется с прохладных +20 °С, к концу рабочих будней в области разогреет до +28 °С. Подобная ситуация сложится в Белгороде: в течение ближайших дней температура поднимется с +23 °С до +30 °С.