Ричмонд
Шувалов: новый циклон принесет в Россию аномальную жару или проливные дожди

В течение недели синоптическая ситуация на европейской территории России окажется нестабильной. Погода преподнесет очередные сюрпризы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 757 мм рт. ст. +25°
Белая мельница в коттеджном поселке летом
Источник: Freepik

Циклонический вихрь со стороны северной Италии к концу рабочих будней подойдет к средним широтам России. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик объяснил, что определить точное направление движения атмосферных масс пока не представляется возможным. Более ясное поведение вихря получится спрогнозировать не ранее среды.

Предварительно европейская часть страны разделится на две локации. В Брянске и Калуге пройдут мощные ливни, местами ожидаются грозы. В Твери столбик термометра в дневные часы упадет до +13−15 °С.

Противоположная ситуация сложится в Туле и Рязани. Там выглянет солнце, температура дойдет до +26−28 °С. В Курской и Воронежской областях установится жара до +30 °С.

Специалист объяснил, что в случае отклонения траектории от первоначальных расчетов погода способна сложится противоположной. Ранее эксперты предупредили о непогоде на северо-западе страны и юге Сибири.