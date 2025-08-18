Шувалов: новый циклон принесет в Россию аномальную жару или проливные дожди

Циклонический вихрь со стороны северной Италии к концу рабочих будней подойдет к средним широтам России. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Предварительно европейская часть страны разделится на две локации. В Брянске и Калуге пройдут мощные ливни, местами ожидаются грозы. В Твери столбик термометра в дневные часы упадет до +13−15 °С.
Противоположная ситуация сложится в Туле и Рязани. Там выглянет солнце, температура дойдет до +26−28 °С. В Курской и Воронежской областях установится жара до +30 °С.
Специалист объяснил, что в случае отклонения траектории от первоначальных расчетов погода способна сложится противоположной. Ранее эксперты предупредили о непогоде на северо-западе страны и юге Сибири.