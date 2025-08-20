Синоптики: Россию в среду ждет резкое похолодание

На юге Дальнего Востока циклоны идут один за другим — в регионе в среду, 20 августа, установится дождливая погода, на следующий день ненастье проследует в сторону Сахалина. В Хабаровске и Улан-Удэ сегодня без осадков, воздух прогреется от +23 °C до +26 °C. Но уже завтра туда придут дожди. В Благовещенске и Чите сложится обратная ситуация: в среду ожидаются осадки, в четверг они покинут регион. Температура установится в пределах +20−23 °C.