Синоптики: Россию в среду ждет резкое похолодание

На юге Дальнего Востока циклоны идут один за другим — в регионе в среду, 20 августа, установится дождливая погода, на следующий день ненастье проследует в сторону Сахалина. В Хабаровске и Улан-Удэ сегодня без осадков, воздух прогреется от +23 °C до +26 °C. Но уже завтра туда придут дожди. В Благовещенске и Чите сложится обратная ситуация: в среду ожидаются осадки, в четверг они покинут регион. Температура установится в пределах +20−23 °C.
На юге Сибири произойдут перемены. У Байкала сегодня солнечно и жарко. В Иркутске — до +26 °C. От Красноярска до Новосибирска температура в дневные часы составит +22−24 °C, пройдут дожди. В Тюмени сегодня — +27 °C, в Салехарде — +21 °C, в Норильске — +22 °C.
На Урале установится временная передышка от дождей, но уже в ближайшие дни сюда придет циклон со стороны Волги. В Екатеринбурге — +27 °C и солнечно, в Челябинске — +28 °C. В Уфе установится пасмурная погода, +25 °C.
Практически во всех городах термометр покажет около +20 °C. В центральных районах осадков станет меньше и слегка потеплеет. В Смоленске — +21 °C, в Калуге — +20 °C, в Орле — +22 °C, в Кирове — +20 °C, в Иваново и Нижнем Новгороде — +19 °C.
На северо-западе России сегодня днем без осадков. К вечеру сюда дойдет скандинавский циклон — начнутся дожди. В Карелии и на Кольском полуострове непогода окажется наиболее выраженной. В Архангельске — +17 °C, в Петрозаводске — +19 °C, в Великом Новгороде — +22 °C, в Калининграде — +25 °C.
Дыхание осени почувствуется на юге. В регионе жара немного спадет, а с завтрашнего дня здесь прибавятся осадки. В Сочи 20 августа — +20 °C, в Краснодаре — +31 °C, в Ростове-на-Дону — +28 °C, в Луганске — +27 °C.