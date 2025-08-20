Загрязнение моря на популярном у россиян курорте достигло угрожающих масштабов

По словам доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана, после контакта с водой у людей может подняться температура, возникать тошнота и рвота. Загрязнение моря связано не только с туристической активностью, но и со сбросом отходов сельхозпроизводства, а также изменением климата. На этом фоне количество микробов в воде растет, подчеркнул ученый.