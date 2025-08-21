Синоптики рассказали, в каких регионах задержится лето

В Сибири температурный фон останется на прежнем высоком уровне. На юге ожидается +24−25 °C. В Омске пройдут дожди и грозы, в Тюмени, Ханты-Мансийске и Салехарде — переменная облачность. В Иркутске температура опустится до +17 °C. В Норильске сегодня ожидается около +20 °C, в Туре — +23 °C, без осадков.