Синоптики рассказали, в каких регионах задержится лето

В Москве сегодня пройдут дожди, в Санкт-Петербурге осадки маловероятны. Воздух в дневные часы в обоих городах прогреется до +17 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 94% 753 мм рт. ст. +23°
Погода, лето, мельница
Источник: Freepik

Дальний Восток в четверг, 21 августа, разделится на два лагеря: на юге ожидается приход дождей, на севере — все спокойно. В Якутии установится солнечная погода — сюда доберется теплый антициклон. Температура в регионе составит +25 °C.

У Байкала — холодно и +16 °C. В остальных районах пока тепло, но завтра посвежеет. Во Владивостоке — до +27 °C, в Южно-Сахалинске и Хабаровске — до +25 °C, в Благовещенске — до +23 °C.

В Сибири температурный фон останется на прежнем высоком уровне. На юге ожидается +24−25 °C. В Омске пройдут дожди и грозы, в Тюмени, Ханты-Мансийске и Салехарде — переменная облачность. В Иркутске температура опустится до +17 °C. В Норильске сегодня ожидается около +20 °C, в Туре — +23 °C, без осадков.

На Урале в четверг пройдут дожди, но температура сохранится на прежнем уровне. В Екатеринбурге — +21 °C, в Челябинске — +22 °C, в Уфе — +23 °C, в Оренбурге — жара до +27 °C.

На центре Европейской России лето сникнет, местами столбик термометра опустится до +13−15 °C. Холодный воздух направится в сторону Москвы, по пути заденет северо-запад. В Калининграде — +20 °C, в Пскове — +19 °C, в Петрозаводске — +16 °C, в Вологде — +15 °C, в Черноземье — до +25−27 °C.

На юге метеоситуация окажется более стабильной. Грозовые дожди посетят Кавказ, но завтра они покинут регион. В Севастополе воздух прогреется до +27 °C, в Сочи — до +29 °C, в Краснодаре — до +32 °C, в Астрахани — до +26 °C.