Ураган «Эрин» способен спровоцировать мегаволну в Америке. Видео

По предварительным прогнозам, ураган не выйдет на сушу, но существует высокая вероятность возникновения обратных течений от Флориды до Нью-Йорка. Вблизи Северной Каролины ситуация ухудшилась во вторник, хотя центр «Эрина» находился более чем в 800 километрах от побережья. В некоторых районах власти ввели чрезвычайное положение и провели эвакуацию местного населения. В Бакстоне приливные волны подтопили дома на сваях и затопили участки шоссе № 12, которое является основной дорогой в регионе.