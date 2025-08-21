Ураган «Эрин» способен спровоцировать мегаволну в Америке. Видео

По данным региональных синоптиков, в прибрежных районах возникла угроза мегаволны. Средняя высота поднятия воды составит около 1,2 метра. Но не исключена вероятность формирования мегаволны до шести метров. Наибольшая сила прибоя прогнозируется в районе пляжей Северной Каролины. Об этом написали в издании The Guardian.
Стихия сохранит активность в течение как минимум двух дней. «Эрин» медленно движется в северном направлении, параллельно берегу Америки — к концу четверга он покинет регион. Жителям восточного побережья на этот период власти порекомендовали воздерживаться от выхода к океану.
Во вторник скорость ветра урагана снизилась до 160 километров в час, однако уже в среду активность шторма восстановилась до прежнего уровня. Эксперты предупредили, что в ближайшие дни волны затронут Багамы, Бермуды, восточные регионы США и Атлантическое побережье Канады. Они способны привести к появлению опасных для жизни течений.
Местные власти приняли дополнительные меры безопасности. В Нью-Йорке запретили купание на городских пляжах со среды. Пляжи округов Саффолк и Нассау объявили зонами риска из-за возможных наводнений. В Нью-Джерси и Делавэре ограничения на посещение зон отдыха у воды ввели с начала недели.
По предварительным прогнозам, ураган не выйдет на сушу, но существует высокая вероятность возникновения обратных течений от Флориды до Нью-Йорка. Вблизи Северной Каролины ситуация ухудшилась во вторник, хотя центр «Эрина» находился более чем в 800 километрах от побережья. В некоторых районах власти ввели чрезвычайное положение и провели эвакуацию местного населения. В Бакстоне приливные волны подтопили дома на сваях и затопили участки шоссе № 12, которое является основной дорогой в регионе.
Подобный процесс специалисты связали с последствиями климатического кризиса — повышение температуры океана и выбросы парниковых газов способствует стремительному росту шторма.