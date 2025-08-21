На Сочи обрушилась половина месячной нормы осадков: видео

Природная стихия пришла в регион к вечеру 20 августа. Пик активности непогоды отметили в ночные часы.
Сильные дожди затопили подземный переход в центре города, на перекрестке улиц Чехова и Донской. Под воду ушли проезжие части и тротуары. Стихия повалила 15 деревьев, которые перекрыли часть дорог, а также повредили несколько автомобилей. Людям пришлось передвигаться по улицам по щиколотку в воде.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городские службы сделали все необходимое для устранения последствий сильных дождей. Дороги расчищены и функционируют в нормальном режиме. В городе продолжает работать водооткачивающая техника.
Несмотря на отступление ненастного циклона, людей призвали соблюдать меры предосторожности. Следить за прогнозом погоды и в случае необходимости звонить по номеру 112.