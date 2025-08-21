Ричмонд
На Сочи обрушилась половина месячной нормы осадков: видео

В Лазаревском и Адлерском районах зафиксировали 50 миллиметров дождевой воды. Такое количество выпало всего за одну ночь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 94% 754 мм рт. ст. +23°

Природная стихия пришла в регион к вечеру 20 августа. Пик активности непогоды отметили в ночные часы.

Синоптики предупреждали об ухудшении метеоситуации: согласно прогнозам, на курорте ожидались ливни и град. К утру четверга, 21 августа, погода пришла в норму, но предупреждение об опасности сохранилось.

Сильные дожди затопили подземный переход в центре города, на перекрестке улиц Чехова и Донской. Под воду ушли проезжие части и тротуары. Стихия повалила 15 деревьев, которые перекрыли часть дорог, а также повредили несколько автомобилей. Людям пришлось передвигаться по улицам по щиколотку в воде.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городские службы сделали все необходимое для устранения последствий сильных дождей. Дороги расчищены и функционируют в нормальном режиме. В городе продолжает работать водооткачивающая техника.

Несмотря на отступление ненастного циклона, людей призвали соблюдать меры предосторожности. Следить за прогнозом погоды и в случае необходимости звонить по номеру 112.