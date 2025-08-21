На Сочи обрушилась половина месячной нормы осадков: видео

Сильные дожди затопили подземный переход в центре города, на перекрестке улиц Чехова и Донской. Под воду ушли проезжие части и тротуары. Стихия повалила 15 деревьев, которые перекрыли часть дорог, а также повредили несколько автомобилей. Людям пришлось передвигаться по улицам по щиколотку в воде.