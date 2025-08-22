В проливе Дрейка произошло землетрясение, в США объявлена угроза цунами

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов и известен как одно из самых штормовых мест на планете. Через этот регион проходит Антарктическое циркумполярное течение — самое сильное в мире, формирующее волны высотой до 15 метров. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и анализируют риски для прибрежных регионов Аргентины и Чили. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.