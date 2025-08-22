Ричмонд
В проливе Дрейка произошло землетрясение, в США объявлена угроза цунами

В проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой 22 августа произошло землетрясение магнитудой 7,5. Американские сейсмологи предупредили о возможной угрозе цунами.

Источник: AP 2024

Землетрясение может вызвать цунами в районе пролива Дрейка, заявили в Метеорологической службе США.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 722 километрах северо-западнее города Толуин (Аргентина) на острове Огненная Земля, а глубина очага составила 10 километров. Метеорологической службы США предупредила, что землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов и известен как одно из самых штормовых мест на планете. Через этот регион проходит Антарктическое циркумполярное течение — самое сильное в мире, формирующее волны высотой до 15 метров. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и анализируют риски для прибрежных регионов Аргентины и Чили. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.