Заморозки в Европейской России усилятся и продвинутся на юг

В нескольких областях метеостанции зарегистрировали падение столбика термометра ниже нуля градусов. В Ленинградской области воздух остыл до −0,1 °С. На юге Карелии температура составила −0,2 °С, в Архангельске — −1,2 °С.
В соседних регионах также произошло похолодание. В северных районах Ярославля отметили +0,2 °С в ночные часы. Такое понижение температуры повысило шанс заморозков на почве.
В прохладную зону попали и другие города: в Твери прошедшей ночью зарегистрировали температуру +2 °С, в Великом Новгороде — +3 °С. В Пскове, Смоленске, Костроме и некоторых районах Подмосковья термометры показали около +4 °С.
Центр столичного региона также попал под влияние холодов. Прошлая ночь в Москве стала самой холодной за последние два месяца. На ВДНХ воздух остыл до +8,4 °С.
По информации синоптиков, следующей ночью заморозки сохранятся, но сдвинутся на юг. Похолодание ожидается в Карелии, Архангельске, Ярославле и Вологде.