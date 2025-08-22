Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптики сообщили, каким регионам России в выходные готовиться к граду

Атмосферный фронт с Тихого океана проследует в сторону акватории Берингова моря. На Чукотку и Камчатку придут дожди, порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°
Градины на листьях клубники
Источник: РИА "Новости"

В выходные Европейскую Россию охватит малоподвижный циклон. В субботу, 23 августа, под его влиянием похолодает в северных районах Центрального федерального округа страны, а также в средних широтах. Непогода не обойдет стороной Приволжье и северо-запад России. В начале выходных в южных районах тепло сбавит обороты, а ветер разгонится до 18 метров в секунду. Местами в утренние часы сформируется сильный туман.

Юг Европейской России сумеет сохранить умеренно теплую погоду. Но локально скорость ветра разгонится от 15 до 20 метров в секунду. Это сделает метеоситуацию менее комфортной.

Север Урала и часть Сибири в выходные охватит ненастье. Атмосферное давление начнет падать, местами ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер. На юге Сибири скорость воздушных потоков дойдет до 25 метров в секунду. Утром в субботу и воскресенье возможны туман и ухудшение видимости на дорогах. Югу Урала повезет больше: там вероятность осадков мала.

На Дальний Восток придет циклон из Монголии, заденет юг региона. Забайкалье, Приамурье и Приморье накроет дождями. Затем осадки дойдут до Хабаровского края и Сахалина. Там прогнозируют ливни, град, грозы и усиление ветра до 20−25 метров в секунду.

Якутия попадет под влияние арктического антициклона. Выходные в регионе порадуют теплом, осадков не ожидается.