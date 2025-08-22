Синоптики сообщили, каким регионам России в выходные готовиться к граду

В выходные Европейскую Россию охватит малоподвижный циклон. В субботу, 23 августа, под его влиянием похолодает в северных районах Центрального федерального округа страны, а также в средних широтах. Непогода не обойдет стороной Приволжье и северо-запад России. В начале выходных в южных районах тепло сбавит обороты, а ветер разгонится до 18 метров в секунду. Местами в утренние часы сформируется сильный туман.