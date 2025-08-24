Ричмонд
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

П. -КАМЧАТСКИЙ, 24 авг — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Время UTC: 23 августа 2025 21.29.29 (00.29 воскресенья по мск — ред.). Координаты: 51.9491 северной широты, 160.8598 восточной долготы. Магнитуда: 5,6», — говорится в Telegram-канале филиала.

Эпицентр подземного толчка располагался в 197 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 километра.

В соцсетях жители Камчатки сообщают, что ощутили утренние подземные толчки.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.