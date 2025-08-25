Синоптики рассказали, где в России температура поднимется до +30 °C

На Дальнем Востоке продолжится лето. На Курильских островах — около +20 °C и без осадков. На Сахалине прольются дожди. В Приморье и на юге Хабаровского края китайский циклон отметится грозами. Во Владивостоке в понедельник, 25 августа, ожидается +22 °C, в Южно-Сахалинске — +23 °C, в Хабаровске — +24 °C, в Благовещенске — +23 °C.
Ближе к Байкалу вероятность осадков уменьшится. В Улан-Удэ сегодня — +27 °C и солнце, в Чите — до +23 °C, в Бодайбо — до +26 °C.
Тепло удержится в Сибири. На севере Урала пройдут дожди. В Норильске вероятность осадков ниже, сегодня температура воздуха в регионе составит +24 °C. В Ханты-Мансийске — +24 °C, в Тюмени — +27 °C, в Оренбурге — +32 °C, в Иркутске — +25 °C, в Красноярске — +21 °C.
На европейской территории России огромный циклон будет контролировать погоду от Мурманска до Воронежа — почти везде ожидаются моросящие дожди, в Поволжье не исключены грозы. Температурный фон установится от +16 до +18 °C. В Калининграде — +17 °C, в Пскове — +16 °C, в Орле — +17 °C, в Курске — +16 °C. Граница между холодом и жарким летом пройдет вдоль Самары — там +24 °C.
На юге ожидается умеренно теплая погода, чуть прохладнее прогнозируют в горах Кавказа. В Сочи сегодня пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +30 °C. В Ялте — +24 °C, в Крыму — +28 °C, в Луганске — +23 °C.
На балтийских курортах в понедельник ожидается около +15−17 °C. По всему северо-западу пройдут дожди. В Калининграде — +17 °C, в Пскове — +16 °C, в Петрозаводске — +15 °C.