Синоптики рассказали, где в России температура поднимется до +30 °C

На европейской территории России огромный циклон будет контролировать погоду от Мурманска до Воронежа — почти везде ожидаются моросящие дожди, в Поволжье не исключены грозы. Температурный фон установится от +16 до +18 °C. В Калининграде — +17 °C, в Пскове — +16 °C, в Орле — +17 °C, в Курске — +16 °C. Граница между холодом и жарким летом пройдет вдоль Самары — там +24 °C.