В Санкт-Петербурге выпал первый снег: видео

В интернете очевидцы делятся невероятными кадрами: на улицах Северной столицы России летом выросли настоящие сугробы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Снежинки появились в воздухе внезапно: погода преподнесла сюрприз в понедельник, 25 августа, после полудня. Очевидцы рассказали, что вначале шел дождь, но потом сменился на град и снег.

На кадры попали улицы из разных районов города. Пик непогоды пришелся на юго-западную часть. Приморский район Санкт-Петербурга затопило ливнем.

Очевидцы отметили, что тротуары и бордюры покрылись тонкой ледяной коркой. Передвигаться по улицам стало сложно как пешеходам, так и автомобилям. На дорогах резко снизился скоростной режим и повысился риск аварий.

Непогода внесла коррективы в авиарейсы. Вылеты из Северной столицы задержали в среднем на два-три часа.

Региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в Санкт-Петербурге продолжат идти осадки разной интенсивности. Также ожидается повышение уровня воды в реках.

В Ленинградской области объявили желтый режим опасности из-за дождей, гроз и тумана. Предупреждение действует до вечера вторника, 26 августа. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности, а автомобилистов — быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость.