В Санкт-Петербурге выпал первый снег: видео

В Ленинградской области объявили желтый режим опасности из-за дождей, гроз и тумана. Предупреждение действует до вечера вторника, 26 августа. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности, а автомобилистов — быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость.