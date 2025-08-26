Аномальная погода: опубликован прогноз на сентябрь 2025 года

Сентябрь 2025 года в России будет переменчивым: в Москве в начале месяца ожидается тепло до +26 °C и около 10 дождливых дней, в Санкт-Петербурге — близкая к норме погода с переменной облачностью. Возможны локальные штормы и заморозки, а бабье лето придется на вторую половину месяца. Сентябрь в России станет отличным временем для сбора ягод и грибов. О погоде на первый месяц осени 2025 года, народных приметах и атмосферном давлении — в материале «Известий».
Погода на месяц сентябрь 2025 года в Москве
Сентябрь 2025 года в Москве обещает быть переменчивым и достаточно аномальным по сравнению с обычным климатом этого времени года. Начало осени в столице будет теплым: средняя дневная температура составит около +18… +20 °C. При этом отдельные дни в первую неделю могут достигать максимальных +26 °C, что выше нормы.
Метеорологи прогнозируют около 10−12 дождливых дней, что может компенсировать засушливое лето. Общий уровень осадков в сентябре ожидается на уровне 50−60 миллиметров.
Погода будет меняться от прохладных и влажных дней в начале и середине месяца до тепла и сухости ближе к его концу.
Прогноз погоды на 1 сентября, День знаний, в Москве
Первый день осени, который в России традиционно отмечают как День знаний, в Москве будет теплым и комфортным для прогулок и праздничных мероприятий на открытом воздухе. Температура воздуха днем ожидается около +20 °C, без осадков.
Небо будет преимущественно облачным, но это не помешает проведению торжеств в школах и университетах 1 сентября. Ночные температуры сохранятся в районе +10 °C, что создаст приятные условия для вечерних прогулок.
Какой будет погода в сентябре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в сентябре не ожидается аномалий. В этот период погода будет близка к климатической норме.
Средняя дневная температура будет колебаться в пределах +13−17 °C, ночная — от +5 °C до +9 °C. В некоторые дни возможны колебания от ночных заморозков до −2 °C и кратковременного повышения до +25 °C.
Осадков ожидается больше: приблизительно шесть дождливых дней с общим количеством осадков около 70−80 миллиметров. Повышенная влажность сделает воздух менее комфортным в пасмурные дни, однако теплые моменты позволят полюбоваться городом в нежных осенних красках.
Погодные аномалии и природные катаклизмы в сентябре 2025 года
По прогнозам синоптиков, сентябрь 2025-го может принести несколько аномальных погодных явлений. Есть вероятность локальных штормов и сильных ветров, особенно в северных и центральных регионах России.
Примечательно, что наблюдается тенденция к увеличению числа экстремальных погодных событий во всем мире, и Россия не исключение. Эксперты советуют быть готовыми к резким сменам температуры и осадков.
Будет ли бабье лето в сентябре 2025 года
Несмотря на аномалии, метеорологи прогнозируют классическое бабье лето с середины до конца сентября. Ожидаются теплые, солнечные дни с температурой до +22… +25 °C, что позволит насладиться последними теплыми деньками перед настоящей осенью. Это время обычно характеризуется ясной погодой и слабым ветром, создавая идеальные условия для прогулок и сбора урожая.
В европейской части страны, включая Москву, сентябрь ожидается с сохранением теплых и приятных дней преимущественно во второй половине месяца. Температура воздуха в столице может достигать +22… +25 °C, что создаст условия для комфортных прогулок, активного отдыха на свежем воздухе и завершения садово-огородных работ. Ночные температуры при этом начнут постепенно опускаться, подчеркивая смену сезонов, но резких похолоданий пока не ожидается.
В Санкт-Петербурге бабье лето в сентябре тоже возможно, но будет менее продолжительным по сравнению с Москвой. Здесь среднесуточные температуры будут в районе +16… +20 °C с оттепелями, сопровождаемыми переменной облачностью. В отдельные дни возможно кратковременное повышение температуры до +22−25 °C, однако ночные заморозки в конце месяца могут наступить немного раньше, чем в центральных регионах.
В центральной и северной частях страны бабье лето проявится традиционно: это будет непродолжительный, но теплый период, когда осенняя погода смягчается и устанавливается комфортная температура. В южных регионах бабье лето обычно более устойчиво и длительно, с теплыми днями и умеренным количеством осадков.
В северо-западной части России бабье лето ожидается коротким и непродолжительным, с преобладанием влажной и пасмурной погоды и дневными максимумами около +12 °C.
Какие полезные ягоды и травы собирают в сентябре в России
Сентябрь — богатый месяц для сбора полезных ягод и целебных трав. Для любителей здорового образа жизни и заготовок на зиму это идеальный месяц, чтобы пополнить запасы витаминов и полезных веществ. Сбор осенних даров природы не только полезное занятие, но и возможность провести время на свежем воздухе, наслаждаясь последними теплыми днями сентября.
В первый месяц осени активно собирают в лесах и на болотах:
- созревшую бруснику — красные сочные ягоды, богатые витамином C, помогающие укреплять иммунитет и улучшать обмен веществ;
- клюкву — народное средство для профилактики простуд и поддержки работы мочевыводящей системы;
- чернику и голубику, рябину и шиповник: их плоды содержат большое количество витаминов, из них готовят настои и чаи для укрепления иммунитета.
В этот же период собирают такие травы, как зверобой, мята, мелисса и чабрец. Специалисты рекомендуют собирать ягоды и травы в сухую погоду, чтобы сохранить витамины, сушить травы в тени или в проветриваемых помещениях.
Какие грибы собирают в России в сентябре
Грибной сезон в сентябре достигает пика. В лесах России массово собирают белые грибы, подосиновики, рыжики и шампиньоны.
Эта пора считается лучшим временем для грибников, поскольку в сентябре условия влажности и температуры идеально подходят для роста грибов. Однако из-за изменений в погодных условиях сезон может немного сместиться, поэтому важно внимательно следить за местными климатическими переменами.
Подберезовики собирают под березами, а подосиновики — под осинами. Оба гриба хороши для жарки, маринования и сушки. В хвойных лесах встречаются масленки, которые требуют термической обработки, а на пнях и поваленных деревьях появляются опята, растущие большими группами и отлично подходящие для жарки и маринования. В сосновых лесах продолжают радовать рыжики, а хвойные и смешанные леса усыпаны лисичками с характерным ароматом и вкусом.
Опытные грибники советуют собирать грибы после дождей, когда они свежие и сочные. Для сохранности рекомендуется использовать корзину вместо полиэтиленового пакета: так грибы дышат и не плесневеют.
Народные приметы погоды на сентябрь
Сентябрь традиционно наполнен народными приметами, которые помогают предугадать погоду на осень и предстоящую зиму.
К примеру, теплый сентябрь обычно предвещает раннюю зиму с небольшим снегом, а холодный — мягкую и затяжную осень. Направление ветра тоже играет роль: ветер с юга и востока сулит теплую осень, а с севера и запада — холодную и дождливую. Туман по утрам в начале месяца считается предвестником ясной погоды, а если туман держится долго, скоро последуют дожди.
Считалось, что, если в сентябре много туманов, стоит ожидать хорошей осени и урожая. Яркое солнце в первый день месяца — к теплой и сухой осени. Если в течение первых дней сентября листья начинают быстро желтеть и опадать, это значит, что осень будет ранней и холодной.
Существуют и приметы по конкретным дням: солнечное 1 сентября обещает теплую и урожайную осень, полет журавлей высоко и дружно говорит о сухой погоде, низко — о сырой. Дата 8 сентября, праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, считалась показательной: дождь в этот день предвещал сырой сентябрь. На Воздвижение Креста, 14 сентября, ясный день сулит холодную, но солнечную осень, а облачный — теплую и влажную. 21 сентября по окраске листьев предсказывали начало зимы: если листья желтеют рано, зима придет рано, если остаются зелеными, осень будет долгой.
Приметы наблюдали и по поведению растений и животных. Раннее падение желудей говорило о скорой холодной зиме, а красная и обильная рябина — о метелях и морозах. Слет ласточек и журавлей отмечал начало холодов, а шум в лесу от белок предвещал снежную зиму.
Атмосферное давление в сентябре: что ждать метеочувствительным
Атмосферное давление в сентябре будет колебаться, что в сочетании с магнитными бурями может повлиять на самочувствие. Первый месяц осени принесет умеренные, но ощутимые для метеочувствительных людей изменения давления.
В свою очередь, геомагнитная обстановка в первые дни сентября ожидается спокойной, с уровнями активности один-два балла — низкий, зеленый, уровень. Однако возможны кратковременные усиления:
В Москве атмосферное давление на протяжении месяца будет колебаться в узком диапазоне — примерно от 744 до 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует практически норме для данного времени года.
Прогноз погоды на сентябрь по регионам России
Сентябрь 2025 года обещает быть в России по-настоящему контрастным и аномальным — с разной погодой в зависимости от региона. В Центральной России и Москве начало месяца пройдет под знаком теплых дней с температурой до +24 °C, при этом возможны кратковременные дожди и грозы.
Уже ко второй декаде температура снизится до +13… +18 °C днем и +8… +12 °C градусов ночью, а количество осадков будет близким к климатической норме. В Санкт-Петербурге и на северо-западе осень начнется теплее обычного, но при этом с частыми дождями и пасмурной погодой: днем — около +15 °C, а ночью — до +13 °C.
В Поволжье и на Урале первая неделя сентября еще сохранит летнее тепло — до +22… +23 °C днем и около +8… +10 °C ночью. Со второй недели начнется постепенное похолодание, в некоторых районах ожидаются дожди и даже ночные заморозки до +4 °C к концу месяца. Южные регионы и Северный Кавказ продолжат радовать остатками лета: в Краснодарском крае и на Черноморском побережье температура может подниматься до +30 °C, особенно в первой половине месяца.
В Сибирь и на север Урала сентябрь принесет более резкие перемены. В некоторых районах уже возможны первые заморозки и даже снегопады, особенно в ночное время, когда столбики термометров опустятся до −5… −7 °C. В восточных регионах страны, включая Дальний Восток, сентябрь будет дождливым и прохладным, а бабье лето сместится на октябрь и продлится около недели.