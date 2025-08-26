Аномальная погода: опубликован прогноз на сентябрь 2025 года

В Поволжье и на Урале первая неделя сентября еще сохранит летнее тепло — до +22… +23 °C днем и около +8… +10 °C ночью. Со второй недели начнется постепенное похолодание, в некоторых районах ожидаются дожди и даже ночные заморозки до +4 °C к концу месяца. Южные регионы и Северный Кавказ продолжат радовать остатками лета: в Краснодарском крае и на Черноморском побережье температура может подниматься до +30 °C, особенно в первой половине месяца.