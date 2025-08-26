Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье — до 28, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение первой половины этой недели воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона, и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного ледовитого океана… они как бы с юга, но холодные, поэтому температура ниже нормы примерно на 3 градуса будет в понедельник, вторник и среду, в четверг — примерно на 2 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд.
По его словам, до четверга максимальная температура в Москве не поднимется выше 18−19 градусов, а ночи будут прохладными — от 5 до 10 градусов.
«В пятницу меняется циркуляция, и ветер будет южный, действительно южного происхождения, поэтому температура повысится днём до 17−22 градусов. В субботу и воскресенье температура будет уже на 3 градуса выше нормы, ночью — от 11 до 16, днем — от 21 до 26 градусов, то есть, около 25 градусов будет в Москве», — сообщил синоптик.
Он уточнил, что по сравнению с первой половиной недели температура повысится сразу на 6−8 градусов.
«На юге Центральной России, в Центрально-Чернозёмных областях, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях, здесь уже будет выше 25−28 градусов», — добавил метеоролог.