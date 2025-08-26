Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

«В течение первой половины этой недели воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона, и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного ледовитого океана… они как бы с юга, но холодные, поэтому температура ниже нормы примерно на 3 градуса будет в понедельник, вторник и среду, в четверг — примерно на 2 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд.