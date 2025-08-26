Синоптики предупредили о «Великом потопе» в двух регионах России во вторник

Поволжью сегодня достанется глоток теплого воздуха. В Кирове — +19 °С, в Казани — +22 °С, в Пензе — +21 °С, в Саратове — +24 °С, в Калуге — +14 °С, в Орле — +16 °С. В Черноземье и на северо-западе России окажется дождливо и холодно. В Калининграде и Пскове — +17 °С, в Петрозаводске — +13 °С.