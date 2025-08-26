Синоптики предупредили о «Великом потопе» в двух регионах России во вторник

Во вторник, 26 августа, в Приморском крае ожидается «Великий потоп»: там прогнозируют до 100 миллиметров осадков. Столько же дождевой воды выльется на юге Сахалина. Несмотря на обильные дожди, температура сохранится достаточно теплая.
Во Владивостоке воздух прогреется до +24 °С, в Южно-Сахалинске — до +22 °С, в Хабаровске и Чите — до +24 °С, в Благовещенске — до +25 °С, в Петропавловске-Камчатском — до +18 °С, в Анадыре — до +13 °С.
В Сибири атмосферный фронт продолжит поливать дождями юго-восток — на потепление рассчитывать не стоит. Во вторник и среду — около +20 °С. В Норильске — +23 °С, в Туре — +21 °С, в Красноярске и Абакане — +21 °С, в Горно-Алтайске — +22 °С.
В юго-западной части Сибири погода сложится под влиянием теплого антициклона — температура в регионе начнет расти. В Омске сегодня ожидается +27 °С, в Тюмени — +25 °С, в Новосибирске — +22 °С. В Салехарде, Ханты-Мансийске и Нижневартовске пройдут небольшие дожди, температура установится от +21 °С до +26 °С.
Лето продолжится на Урале: погода окажется теплой и солнечной. Но завтра в регион придут дожди — температура начнет снижаться. Во вторник в Оренбурге — +29 °С, в Уфе — +24 °С, в Челябинске — +26 °С, в Екатеринбурге — +23 °С.
Поволжью сегодня достанется глоток теплого воздуха. В Кирове — +19 °С, в Казани — +22 °С, в Пензе — +21 °С, в Саратове — +24 °С, в Калуге — +14 °С, в Орле — +16 °С. В Черноземье и на северо-западе России окажется дождливо и холодно. В Калининграде и Пскове — +17 °С, в Петрозаводске — +13 °С.
Холодный фронт проникнет на юг России: почти везде термометр покажет ниже +30 °С. В Луганске — +25 °С, в Ростове-на-Дону — +26 °С, в Сочи — +27 °С, в Краснодаре — +29 °С, в Севастополе — +24 °С.
В Москве сегодня прогнозируют самый холодный день за всю неделю: температура днем не поднимется выше +15 °С, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге — +16 °С и кратковременные осадки.