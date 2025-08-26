Песчаная буря поглотила Аризону за считаные минуты: видео

Из-за ухудшения видимости, которую вызвали пески, местные власти приостановили авиарейсы. Вылеты из аэропорта Феникс Скай-Харбор задержали на несколько часов — с 18:30 до 20:30 по местному времени. После окончания штормовой погоды задержки составляли не более 30 минут. Всего в понедельник отменили три рейса и еще 104 вылета задержали.