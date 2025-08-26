Песчаная буря поглотила Аризону за считаные минуты: видео

В Сети появились видео, на которых запечетлели, как на американский штат надвигалась буря. Облака пыли поглощали все на своем пути.
Из-за ухудшения видимости, которую вызвали пески, местные власти приостановили авиарейсы. Вылеты из аэропорта Феникс Скай-Харбор задержали на несколько часов — с 18:30 до 20:30 по местному времени. После окончания штормовой погоды задержки составляли не более 30 минут. Всего в понедельник отменили три рейса и еще 104 вылета задержали.
Руководство Скай-Харбора сообщило, что стихия повредила крышу аэропорта. Эксперты начали подсчет убытков.
Песчаная буря сопровождалась шквалистым ветром скоростью до 112 километров в час. Она повредила линии электропередачи. В Аризоне около 60 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Наблюдались перебои в работе светофоров.
Многих жителей региона буря застала врасплох на работе или на улице. Люди прятались в автомобили и забегали в любые ближайшие укрытия. Сверху падали ветви деревьев и мусор, который принес ветер.
Напомним, что из-за непогоды авиарейсы отменили на китайском острове Хайнань. Более 600 россиян не смогли вылететь домой в положенное время.