Экономика европейской страны стала беднеть из-за защиты экологии

Борьба за экологию стала обходиться госбюджету слишком дорого, заявил изданию Die Welt глава города Тюбинген Борис Палмер, на протяжении 27 лет занимавший пост в партии «Зеленых».
Как убежден политик, переход на альтернативные энергоисточники приносит Германии больше вреда, чем пользы. «Опыт других стран показывает, что немецкий путь к энергетическому переходу не самый экономичный, а остальной мир не заинтересован в повторении сценария обнищания», — пояснил Палмер. По мнению мэра, экономические неудачи в сфере защиты климата и энергоперехода могут лишить Германию лидерства в этой области.
В эффективности экологической стратегии страны сомневается и глава энергокомпании Eon Леонард Бирнбаум. Бизнесмен обращает внимание на то, что расходы на строительство солнечных электростанций и ветряных генераторов, продвигаемые экологическими партиями, ложатся на плечи обычных граждан и предпринимателей. «То, как мы расширили и эксплуатировали систему с использованием энергии ветра и солнца в последние годы, привело к высоким затратам. В конце концов за все это приходится платить гражданам и экономике», — отметил Бирнбаум. Методы, которые использует правительство для перехода на зеленые источники энергии он назвал неэффективными и дорогостоящими.