Экономика европейской страны стала беднеть из-за защиты экологии

В эффективности экологической стратегии страны сомневается и глава энергокомпании Eon Леонард Бирнбаум. Бизнесмен обращает внимание на то, что расходы на строительство солнечных электростанций и ветряных генераторов, продвигаемые экологическими партиями, ложатся на плечи обычных граждан и предпринимателей. «То, как мы расширили и эксплуатировали систему с использованием энергии ветра и солнца в последние годы, привело к высоким затратам. В конце концов за все это приходится платить гражданам и экономике», — отметил Бирнбаум. Методы, которые использует правительство для перехода на зеленые источники энергии он назвал неэффективными и дорогостоящими.