Юг Сахалина затопило после прихода циклона

В результате выхода реки Казачки из берегов разрушился мост. По предварительным данным, всего в Невельском районе подтоплены 60−70 жилых домов, в том числе многоквартирных. Уже эвакуированы 37 местных жителей, сообщили в МЧС. На дороге Невельск-Шебунино было размыто полотно, также там сошел селевой поток. Движение транспорта на участке Невельск-Автозаводск остановлено.