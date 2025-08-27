Путин назвал проблему аномально жаркого лета в России

Глава государства отметил, что аномальная жара обрушилась на страну во второй половине лета. «Такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения», — заявил Путин, после чего расспросил главу Минэнерго Сергея Цивилева о ситуации в сетевом хозяйстве.