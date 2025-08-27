Ранее в Роскачестве оценили ущерб, нанесенный экстремальной жарой российским виноградникам. Специалисты рассказали, что ключевые регионы, которые производят основное сырье для недорогих вин, пострадали несущественно. Между тем в отдельных хозяйствах потери могут достигать 20−30 процентов.
Путин назвал проблему аномально жаркого лета в России
Лето 2025 года в России было нетипично жарким, что привело к пиковым нагрузкам на систему энергообеспечения. Проблему, вызванную аномальной погодой, назвал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания с членами правительства 27 августа, его слова приводит агентство РИА Новости.