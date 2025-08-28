Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26−28 градусов, в Подмосковье — от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6−7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле.