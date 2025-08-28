Ричмонд
Первое влияние антициклона россияне почувствуют в четверг

Потепление начнется с юга европейской части страны. 28 августа азорский атмосферный фронт переступит границы региона.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
К нему присоединится вихрь, который придет со стороны Атлантики. Он принесет на Русскую равнину теплый воздух из Причерноморья.

Их совместная работа вытеснит холодный циклон в северном направлении — ненастье отправится на Урал. Но интенсивность осадков начнет снижаться: в регионе ожидается только от пяти до семи миллиметров дождя.

Зауралье попадет в зону плотной облачности — в ближайшие сутки прогнозируют ливни. Объем выпавших осадков приблизится к 25% месячной нормы. На берегу Иртыша, помимо обильных ливней, циклон принесет похолодание.

Метеоситуация на Русской равнине в четверг начнет улучшаться — к воскресенью, 31 августа, намечен пик тепла. Ненастье сохранится только на севере зоны.

Эпицентр жары придется на средние широты и юг. Ожидается повышение температуры до +30 °С, местами столбик на термометре дойдет до +37 °С.

Жители восточной части Русской равнины приход тепла почувствуют не в полной мере. В регионе сохранятся дожди и сильные порывы ветра. Температура до конца недели установится около +18−19 °С. В первый день сентября поднимется до +22−25 °С.

В Центральной России выглянет солнце. В пятницу прогнозируют короткие дожди, а в выходные температура с +22 °С прогреется до +28 °С.