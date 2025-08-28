Первое влияние антициклона россияне почувствуют в четверг

К нему присоединится вихрь, который придет со стороны Атлантики. Он принесет на Русскую равнину теплый воздух из Причерноморья.
Их совместная работа вытеснит холодный циклон в северном направлении — ненастье отправится на Урал. Но интенсивность осадков начнет снижаться: в регионе ожидается только от пяти до семи миллиметров дождя.
Зауралье попадет в зону плотной облачности — в ближайшие сутки прогнозируют ливни. Объем выпавших осадков приблизится к 25% месячной нормы. На берегу Иртыша, помимо обильных ливней, циклон принесет похолодание.
Метеоситуация на Русской равнине в четверг начнет улучшаться — к воскресенью, 31 августа, намечен пик тепла. Ненастье сохранится только на севере зоны.
Жители восточной части Русской равнины приход тепла почувствуют не в полной мере. В регионе сохранятся дожди и сильные порывы ветра. Температура до конца недели установится около +18−19 °С. В первый день сентября поднимется до +22−25 °С.
В Центральной России выглянет солнце. В пятницу прогнозируют короткие дожди, а в выходные температура с +22 °С прогреется до +28 °С.