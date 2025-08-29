Суровая погода осенью 2025 года: прогнозы на сентябрь, октябрь, ноябрь

Одни синоптики прогнозируют резкое похолодание уже с сентября 2025 года, другие — предвещают теплую осень большинству регионов России. Точных прогнозов на октябрь и ноябрь пока дать невозможно: они станут известны ближе к датам. Но на первую половину сентября прогноз, скорее, оправдается. Какой будет погода 1 сентября в Москве и других регионах, а также предварительные прогнозы на октябрь и ноябрь — в материале «Известий».
Какой будет погода 1 сентября в Москве и по регионам
В День знаний в Москве будет солнечная и теплая погода. По данным сервиса Gismeteo, 1 сентября ожидается температура от +17 °C до +23 °C. Ветер — северный со скоростью два метра в секунду, порывы могут достигать шести метров в секунду.
По прогнозу «Яндекс Погоды», температура воздуха утром составит +18 °C. Будет солнечно, ветер — северо-западный, два метра в секунду, влажность — 78%. Днем потеплеет до +24 °C, влажность упадет до 55%, ветер — тот же. Будет облачно, но с прояснениями. Вечером 1 сентября температура опустится до +22 °C. Ветер поменяет направление на юго-западное, порывы по-прежнему — два метра в секунду, а влажность — 61%. В каждое время суток, по прогнозам «Яндекс Погоды», ощущения будут совпадать с реальной температурой на столбиках термометров.
В Петербурге 1 сентября тоже будет теплым. В «Яндекс Погоде» на эту дату прогнозируют от +16 °C утром и до +21 °C днем. Солнце ожидается, но облаков в этот день будет больше.
В Новосибирске в День знаний прогнозируется небольшой дождь. Он начнется утром и продолжится днем. Вечером дождя уже не будет, но ночью снова может пойти. Температура воздуха утром составит +14°C, днем — +18 °C, а вечером — +17 °C.
В Екатеринбурге небольшой дождь будет идти целый день. Но будет тепло — от +13 °C до +19 °C.
В Казани на 1 сентября ожидают ясную и теплую погоду. Утром и вечером прогнозируется +15 °C, а днем — все +25 °C. В Нижнем Новгороде будет тоже тепло — до +23 °C с солнцем.
В Краснодаре День знаний будет по-настоящему летним. Температура достигнет +34 °C, на весь день прогнозируется солнце.
Прогноз погоды в Москве на осень 2025 года
В столице эта осень обещает быть жарче, чем обычно, но без повторения значений прошлого года, сообщили ТАСС метеорологи «Яндекс Погоды». Эксперты предвещают, что сентябрь и октябрь будут теплее нормы и средних показателей последних лет, ноябрь же станет самым теплым за последнее десятилетие.
По данным сервиса World Weather, в сентябре будет преимущественно солнечно, средняя температура воздуха — +17 °C. В «Фобосе» на начало сентября прогнозируют летнюю погоду, в отдельные дни воздух может прогреваться до +24… +27 °C. В октябре солнца будет меньше, а средняя температура опустится до +8 °C. Хотя в начале месяца температура дойдет до +16 °C днем, в конце октября она опустится до +2 °C в светлое время суток. Ноябрь ожидается пасмурным. В первую половину месяца будет около +6 °C градусов днем, во вторую — +2 °C.
Несмотря на сухой прогноз World Weather, специалисты «Яндекс Погоды» прогнозируют дожди. «После необычайно засушливой осени 2024-го многие мегаполисы в 2025 году возвращаются к норме — средним показателям за последние 30 лет. Дождливое выздоровление ожидает Москву», — рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
Какой будет осень 2025 года в Санкт-Петербурге
В Петербурге будет теплее обычного, даже есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур, говорится в заявлении «Яндекс Погоды». Первый месяц осени в культурной столице ожидается солнечным и теплым, средняя температура воздуха составит +17 °C, следует из данных World Weather. В некоторые дни воздух прогреется до +22 °C. Самая низкая дневная температура в сентябре — +14 °C. Октябрь будет облачный, но с прояснениями. Средняя температура воздуха составит +9 °C. На последний месяц осени прогнозируется +4 °C. Будет облачно, но без дождей.
Однако в «Яндекс Погоде» предвещают осадки на сентябрь, октябрь и ноябрь. В эти месяцы будет влажнее, чем в прошлом году, заявляют в компании.
Когда будет бабье лето осенью 2025-го
По мнению метеоролога Александра Сергеева, бабьего лета в этом году ждать не стоит. «Возвращение летнего тепла в сентябре возможно, но пока маловероятно. Обновленные климатические модели показали, что арктические воздушные массы начали активнее продвигаться на юг, чем предполагалось ранее. Это означает, что атлантические циклоны принесут не только дожди, но и резкие перепады атмосферного давления. Отсутствие устойчивого антициклона исключает затяжное бабье лето», — объяснил эксперт в беседе с News.ru.
Однако в некоторых регионах бабье лето прогнозируется. Например, в столице бабье лето будет в начале сентября, рассказал «Вечерней Москве» профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых. По его словам, мультимодельный вероятностный прогноз Всемирной метеорологической организации на первые две недели сентября указывает на среднюю температуру воздуха около или немного выше климатической нормы. Полагаясь на данные World Weather о температуре воздуха, можно сказать, что в Санкт-Петербурге бабье лето тоже состоится.
Когда начнется сезон дождей осенью 2025 года
Дожди осенью ожидаются в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Перми. Это обещают синоптики «Яндекс Погоды».
Метеоролог Михаил Семенов говорит, что дожди будут в сентябре. «Актуальные прогнозы говорят о том, что сентябрь будет богат на осадки. В сочетании с низкими температурами в отдельные дни это создаст ощущение очень неприятной промозглой погоды, располагающей к простудным заболеваниям», — отметил Михаил Семенов в разговоре с URA.RU.
В Санкт-Петербурге, по данным сервиса, все три месяца осени будут влажнее, чем в 2024 году.
Когда ударят заморозки осенью 2025-го
Точную дату, когда температура опустится до 0 и ниже, предсказать сложно. Однако первые заморозки в России уже были. Их зафиксировали 22 августа на Русской равнине. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на западе Вологодчины термометр показал −2,5 °C, в селе Конево на юге Архангельской области — −0,7 °C, в Верхней Тойме — −1,2 °C, в Двинском Березнике и Койнасе — −0,1 °C. В Винницах на востоке Ленинградской области и Ладве на юге Карелии воздух остыл до −0,1 °C.
В Москве первые заморозки стоит ожидать во второй половине октября. «Октябрь станет переходным месяцем. Если в первой декаде еще возможны теплые дни до +15 °C, то к концу месяца стоит ожидать первых заморозков», — говорила научный руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Когда выпадет первый снег осенью 2025 года
Снег в России ожидается осенью. Ни в одном регионе, по данным синоптиков, первый снег не выпадет зимой. Однако есть и радостная новость: в сентябре снега не прогнозируется.
Так, на стыке октября и ноября снег, согласно прогнозам «Яндекс Погоды», ожидается в Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и Перми. При этом в последнем городе осенью снега будет больше, чем выпало за прошлую.
Жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Челябинска стоит ожидать первого снега в третий месяц осени. В Петербурге за осень ожидается в полтора раза больше снега, чем годом ранее. А в Челябинске по итогам сезона количество снега будет близким к климатической норме, но в два раза больше, чем выпало в прошлую засушливую осень. На стыке ноября и декабря снег придет в Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар.
Прогнозы погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь 2025-го по регионам
Осень 2025 года в Москве обещает быть жарче обычного, но без повторения значений прошлого года, обещают в «Яндекс Погоде». Сентябрь и октябрь будут теплее нормы и средних показателей последних лет, хотя первый месяц осени окажется прохладнее, чем в 2024-м. Средняя температура в этом сентябре — +17 °C, в октябре — +8 °C. Ноябрь, считают эксперты, станет самым теплым за последнее десятилетие. Средняя температура в этом месяце, по данным World Weather, — +4 °C.
Количество осадков будет близким к климатической норме и уровню прошлого года, но распределение по месяцам окажется неравномерным. Сентябрь будет чуть суше обычного, но вдвое влажнее засушливого в 2024-м, октябрь — в полтора раза суше, чем в прошлом году, ноябрь — в пределах нормы.
В Санкт-Петербурге в сентябре средние температуры прогнозируются выше климатической нормы, но ниже прошлогодних. Средняя температура воздуха составит +17 °C. В октябре и ноябре средние температуры будут существенно выше, чем в последние 5−10 лет. При этом октябрь-2025 будет похож на предыдущий. А ноябрь и вовсе может стать самым теплым за последние 30 лет. В октябре будет около +9 °C днем, в ноябре — +4 °C.
Сентябрь в культурной столице будет заметно влажнее, чем годом ранее. Октябрь прогнозируется почти вдвое дождливее предыдущего. Ноябрь принесет осадков больше нормы и средних значений последних лет. В целом за осень ожидается почти в полтора раза больше дождей и снега, чем годом ранее, говорят в «Яндекс Погоде».
В Воронеже осень будет теплее нормы и похожей по температурному режиму на 2024 год. Средняя температура в сентябре составит +22 °C, в октябре — +12 °C, а в ноябре — +5 °C. При этом ноябрь может стать самым теплым за последние 5−10 лет. Сезон в Воронеже окажется немного суше климатической нормы, но в полтора раза влажнее, чем в предыдущую засушливую осень.
В Краснодаре осенью будет тепло и даже теплее нормы. Хотя сентябрь выдастся холоднее прошлогоднего, в ноябре, напротив, потеплеет в сравнении с 2024 годом. В сентябре ожидается в среднем +27 °C, в октябре — +19 °C, а в ноябре — +12 °C. Осадков будет немного. Согласно прогнозам, сентябрь будет дождливым, а ноябрь, наоборот, — более засушливым, чем в прошлом году.
В Ростове-на-Дону среднесезонные температуры должны оказаться выше многолетних показателей, но близкими к прошлогодним. При этом сентябрь-2025 будет прохладнее прошлогоднего. Ожидается температура +26 °C, в октябре — +16 °C, в ноябре — +8 °C. Осадки распределятся неравномерно. В сентябре на фоне возвращения к климатической норме в городе выпадет около 38−40 миллиметров осадков вместо 5 миллиметров годом ранее. Октябрь тоже получит заметно больше дождей, чем в прошлом году. А ноябрь может стать засушливым.
Осень в Волгограде станет одной из самых теплых за последние 30 лет, с заметным превышением нормы во всех месяцах. В сентябре в среднем будет +23 °C, в октябре — +14 °C, в ноябре — +5 °C. Сентябрь принесет около 30 миллиметров дождя — в 15 раз больше, чем годом ранее. Октябрь будет немного суше обычного, а вот ноябрь — засушливее предыдущего года.
Сентябрь в Нижнем Новгороде окажется теплее климатической нормы, в среднем +17 °C. Октябрь станет самым жарким за последние пять лет — около +10 °C, а ноябрь — за десять лет, +4 °C.
В Самаре возможна самая теплая осень как минимум за последние 30 лет. В сентябре — в среднем +20 °C, в октябре — +14 °C, в ноябре — +3 °C. Хотя аналитики «Яндекс Погоды» прогнозируют, что ноябрь может стать самым знойным за десять лет. Дождей и снега будет больше, чем в 2024 году. Например, в сентябре вместо прошлогодних двух милииметров прогнозируется 50 миллиметров осадков.
Казань тоже ожидает рекордно теплая осень. В сентябре — +17 °C, в октябре — +10 °C, в ноябре — +3 °C.
В Уфе могут случиться самые теплые сентябрь и октябрь за последние пять лет. В сентябре в среднем будет +17 °C, в октябре — +9 °C, в ноябре — +2 °C. Осадки превысят прошлогодние показатели. Например, в сентябре ожидается до 54 миллиметра дождей — примерно в 7,5 раза больше прошлогодних показателей.
В Перми прогнозируют самую теплую осень как минимум за 30 лет. В первый месяц осени будет в среднем +15 °C, во второй — +7 °C, а в третий — 0. Дождей и снега прогнозируется вдвое больше, чем выпало осенью 2024 года. По осадкам останется в пределах средних многолетних показателей, хотя в сентябре и октябре прогнозируются в полтора-два раза больше дождей, чем в прошлом году.
Жители Екатеринбурга встретят одну из самых теплых осеней за 30 лет. В сентябре ожидается +15 °C. Октябрь и ноябрь будут заметно теплее климатической нормы: +8 °C — в октябре и 0 — в ноябре. Но осадков ожидается много. Эта осень будет самой влажной за последние пять лет.
Осень в Челябинске тоже будет теплой. В сентябре ожидается +17 °C, в октябре — +9 °C, в ноябре — −1 °C градус. Количество дождей и снега будет близким к климатической норме, но в два раза больше, чем выпало в прошлую засушливую осень.
Сибирь также накроет тепло. В сентябре в Новосибирске будет +15 °C, в октябре — +7 °C, в ноябре — −4 °C. Однако в «Яндекс Погоде» считают, что особенно отличится высокими температурами последний месяц осени. Хотя ноябрь станет и самым сырым месяцем. В сентябре Красноярск ожидает +17 °C, в октябре — +7 °C, в ноябре — −3 °C.
Теплее нормы осенью в Омске будет октябрь — +8 °C. В сентябре ожидается +15 °C, в ноябре — −3 °C. Осадки прогнозируются в пределах нормы, но их будет больше, чем в 2024 году.