Суровая погода осенью 2025 года: прогнозы на сентябрь, октябрь, ноябрь

По данным сервиса World Weather, в сентябре будет преимущественно солнечно, средняя температура воздуха — +17 °C. В «Фобосе» на начало сентября прогнозируют летнюю погоду, в отдельные дни воздух может прогреваться до +24… +27 °C. В октябре солнца будет меньше, а средняя температура опустится до +8 °C. Хотя в начале месяца температура дойдет до +16 °C днем, в конце октября она опустится до +2 °C в светлое время суток. Ноябрь ожидается пасмурным. В первую половину месяца будет около +6 °C градусов днем, во вторую — +2 °C.