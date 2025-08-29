Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Последствия урагана «Кадзики» во Вьетнаме показали на видео

После предупреждения о приближении шторма спасатели эвакуировали более полумиллиона жителей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: SCMP/AP

Ураган пришел во Вьетнам со стороны Китая — там в прошедшие выходные он затопил южные районы острова Хайнань. Синоптики сообщили, что шторм направился к Лаосу, под угрозой оказался Тайланд.

В эпицентр «Кадзики» попал центр и север Вьетнама. Приход урагана сопровождался мощным ливнем и шквалистым ветром.

В результате обрушения мощной стихии один человек пропал без вести, семь людей погибли, еще 34 жителя получили травмы. Местные власти сообщили, что ураган разрушил 15 жилых строений и нанес вред почти девяти тысячам сооружений. В их числе оказались 63 учебных заведения и восемь больниц.

Представители Министерства сельского хозяйства и окружающей среды сообщили, что дожди привели к затоплению более 80 тысяч гектаров рисовых террас. Из-за урагана погибли около двух тысяч голов домашнего скота.

Ураган оборвал линии электропередачи и нарушил транспортное сообщение в регионе. На время стихии приостановили работу государственные и частные организации. Власти добавили, что делают все возможное для устранения последствий шторма.