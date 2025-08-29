Последствия урагана «Кадзики» во Вьетнаме показали на видео

Ураган пришел во Вьетнам со стороны Китая — там в прошедшие выходные он затопил южные районы острова Хайнань. Синоптики сообщили, что шторм направился к Лаосу, под угрозой оказался Тайланд.
В эпицентр «Кадзики» попал центр и север Вьетнама. Приход урагана сопровождался мощным ливнем и шквалистым ветром.
В результате обрушения мощной стихии один человек пропал без вести, семь людей погибли, еще 34 жителя получили травмы. Местные власти сообщили, что ураган разрушил 15 жилых строений и нанес вред почти девяти тысячам сооружений. В их числе оказались 63 учебных заведения и восемь больниц.
Представители Министерства сельского хозяйства и окружающей среды сообщили, что дожди привели к затоплению более 80 тысяч гектаров рисовых террас. Из-за урагана погибли около двух тысяч голов домашнего скота.
Ураган оборвал линии электропередачи и нарушил транспортное сообщение в регионе. На время стихии приостановили работу государственные и частные организации. Власти добавили, что делают все возможное для устранения последствий шторма.