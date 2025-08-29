Последствия урагана «Кадзики» во Вьетнаме показали на видео

В результате обрушения мощной стихии один человек пропал без вести, семь людей погибли, еще 34 жителя получили травмы. Местные власти сообщили, что ураган разрушил 15 жилых строений и нанес вред почти девяти тысячам сооружений. В их числе оказались 63 учебных заведения и восемь больниц.