В еще одном регионе России появились ядовитые пауки-осы

Летом 2025 года эти насекомые появились в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны. Например, в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.