Ученые объявили о новой зоне мегаземлетрясений

В исследовании отмечается, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно их ослабляя, что привело к образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем она может стать причиной мощнейших землетрясений, цунами и перемещения литосферных плит, вследствие чего возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент.