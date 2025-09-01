При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага — до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага — в восемь километров, магнитуду — в 6,0.