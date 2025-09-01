Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.