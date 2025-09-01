Синоптик Тишковец пообещал россиянам затяжное бабье лето

Метеорологическое лето окажется на две недели длиннее календарного. В первые дни осени ожидается теплая погода, температура воздуха на 1−2 градуса превысит климатическую норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, старт осени будет комфортным. Среднемесячная температура воздуха в средней полосе России будет на несколько градусов выше климатической нормы. При этом начало осени обещает быть относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20−40%.
В сентябре ожидается затяжное бабье лето, которое продлится не меньше двух недель. Настоящая осень придет только во второй половине сентября — пойдут дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для начала сентября составляет +7,1 °C, днем +15,4 °C, а количеству осадков — 66 мм.
«Таким образом, метеорологическая осень (среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже +15), которая по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2-го сентября, придет только во второй половине текущего месяца, а значит, метеорологическое лето, как минимум, окажется длиннее календарного на две недели», — отметил синоптик.
Как ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве температура будет держаться на отметке в +20 °C на протяжении всей первой недели сентября — это на несколько градусов выше климатической нормы. Осадков в первую неделю осени в столице не ожидается.
В целом, теплая погода ожидается на всей территории России — немного ниже нормы она будет лишь на Чукотке. «На территории нашей страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодной погоды не ожидается», — сообщал ранее Вильфанд.
Потепление с началом сентября придет и в Санкт-Петербург. Как сообщил ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, с вечера 1 сентября регион окажется под влиянием антициклона, который принесет комфортные условия. Осадки в этот период будут маловероятны, отмечает Колесов, только небольшой дождь может дойти до отдельных районов Ленинградской области к концу первой сентябрьской недели, после чего вновь установится сухая погода.