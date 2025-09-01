Синоптик Тишковец пообещал россиянам затяжное бабье лето

Потепление с началом сентября придет и в Санкт-Петербург. Как сообщил ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, с вечера 1 сентября регион окажется под влиянием антициклона, который принесет комфортные условия. Осадки в этот период будут маловероятны, отмечает Колесов, только небольшой дождь может дойти до отдельных районов Ленинградской области к концу первой сентябрьской недели, после чего вновь установится сухая погода.