В Афганистане из-за землетрясения погибли более 800 человек: видео

Подземный толчок произошел в воскресенье, 31 августа, около полуночи по местному времени. Ему присвоили магнитуду 6.2.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от города Джелалабада. Глубина очага составляла около 10 километров. Толчки ощущали жители не только столицы Афганистана, но и Пакистана. Это стало третьим по силе землетрясением с 2021 года.

Из-за землетрясения погибли более 800 людей: большая часть летальных исходов произошла в восточных провинциях Кунар и Нангархар.

Природная стихия полностью разрушила три деревни. Около 2800 жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом рассказали в издании Reuters.

Региональные власти сообщили, что на месте происшествия работают спасательные бригады. Им помогают добровольцы, которые вместе с медиками переносят на носилках раненых.

Источник: Reuters

Пострадавших на вертолетах переправляют в больницы.

Источник: Reuters

К полудню 1 сентября было выполнено 40 рейсов, на которых перевезли около 400 человек.

Источник: Reuters

Продолжаются прочесывание завалов и поиск выживших. Ситуацию по спасению в горных районах осложняет отсутствие связи около границы между Пакистаном и Афганистаном.