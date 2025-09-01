В Афганистане из-за землетрясения погибли более 800 человек: видео

Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от города Джелалабада. Глубина очага составляла около 10 километров. Толчки ощущали жители не только столицы Афганистана, но и Пакистана. Это стало третьим по силе землетрясением с 2021 года.
Природная стихия полностью разрушила три деревни. Около 2800 жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом рассказали в издании Reuters.
Региональные власти сообщили, что на месте происшествия работают спасательные бригады. Им помогают добровольцы, которые вместе с медиками переносят на носилках раненых.
Пострадавших на вертолетах переправляют в больницы.
К полудню 1 сентября было выполнено 40 рейсов, на которых перевезли около 400 человек.
Продолжаются прочесывание завалов и поиск выживших. Ситуацию по спасению в горных районах осложняет отсутствие связи около границы между Пакистаном и Афганистаном.