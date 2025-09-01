В ближайшие сутки на Землю обрушится мощная магнитная буря уровня G3

Во вторник, 2 сентября, на Землю обрушится сильная магнитная буря уровня G2-G3. Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23:00 мск и продлятся от 30 до 45 часов, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.
Магнитные бури имеют уровни от G1 — слабые — до G5 — экстремально сильные. Согласно шкале космической погоды NOAA, бури уровня G3 являются сильными и способны приводить в числе прочего к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации.
«Основным признаком прихода солнечной плазмы к Земле станет скачкообразный рост скорости и плотности солнечного ветра, которые можно отслеживать в режиме реального времени по поступающим с орбиты данным. После этого в течение часа должны начать регистрироваться геомагнитные последствия», — подчеркнули специалисты.
Причинами бури стали вспышка и выброс плазмы на Солнце в направлении Земли, которые ученые РАН зафиксировали в ночь на 31 августа. Это произошло в центральной активной области Солнца и стало вторым за сутки выбросом солнечного вещества в межпланетное пространство. Специалисты отметили, что явление связано с ростом солнечной активности в последние дни.
В момент удара по магнитосфере ожидаются полярные сияния, нижняя граница которых может опуститься до 50−55-й параллели. Таким образом, при ясном небе сияния смогут наблюдать жители Москвы, Поволжья, Центрального Черноземья и других нетипичных для этого явления регионов.
Накануне специалисты описали процесс образования новых солнечных пятен 27 августа словами «весь день творился какой-то ад». Именно вопрос распределения энергии на Солнце в последние дни волновал исследователей больше всего. Как сообщили специалисты, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии.
«Объяснением происходящего может быть то, что Солнце просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам. Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю», — отмечали специалисты.
В ночь на 29 августа на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М продолжительностью девять минут. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X — от слабых к сильным. Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности.