На Земле начались сильные магнитные бури

Он также выразил надежду, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже. Однако если это все-таки был основной выброс, то в самое ближайшее время начнутся бури высшего пятого уровня.