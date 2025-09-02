Дачников предупредили о наказании за нарушение нового закона о садоводстве

Чаплин разъяснил, что согласно изменениям собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и гаража. Эта норма направлена на предотвращение спекуляций землей и защиту интересов добросовестных владельцев, а также на сохранение целостности имущественных комплексов, добавил он.