В Череповце установлен рекорд по объему выпавших осадков

Наибольший удар стихии пришелся на юго-западные районы Вологодской области — Череповецкий, Устюженский, Шекснинский, Белозерский, Кадуйский районы и округа. Причина в том, что отмечалось блокирование, то есть небольшой по диаметру циклон закручивался именно над территорией Вологодской области. В зоне наиболее интенсивных атмосферных фронтов находились юго-западные территории области. Циклон закручивался и очень медленно смещался, поэтому дождь был не только интенсивный, но и продолжительный, принесший такие последствия. «Вологда находилась в центре этого циклона, и как это ни парадоксально, попала в окошечко, осадков в самой Вологде было совсем немного», — рассказала синоптик.