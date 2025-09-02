Ричмонд
Улицы в Иркутской области исчезли под снежным покровом: видео

Погода стала ухудшаться в регионе 1 сентября. В ночь на 2 сентября пошел сильный дождь с градом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Наиболее интенсивные осадки зафиксировали в Тулуне. Улицы занесло снегом, который вскоре начал таять — по дорогам потекла вода. Местные жители в Сети выложили видео, на которых видно, как бушует природа.

Трава и тротуары оказались под толстым слоем снега. Очевидцы отметили, что град, который шел в городе, побил урожай и повредил садовые конструкции. Его размер достигал нескольких миллиметров.

Град продолжался недолго — около 20 минут. Затем ему на смену пришел мощный ливень с грозами. Подвальные и цокольные этажи дачных построек оказались затоплены.

Синоптики сообщили, что подобная ситуация продолжится в Тулуне 2 сентября. Схожие метеоусловия будут наблюдаться и в других районах Иркутской области: ожидаются дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.

В регионе ввели желтый уровень опасности из-за ливней, гроз и шквалистого ветра.

Штормовое предупреждение продлится до конца среды, 3 сентября. Также ожидается повышение уровня воды в реках.