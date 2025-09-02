Улицы в Иркутской области исчезли под снежным покровом: видео

Наиболее интенсивные осадки зафиксировали в Тулуне. Улицы занесло снегом, который вскоре начал таять — по дорогам потекла вода. Местные жители в Сети выложили видео, на которых видно, как бушует природа.
Трава и тротуары оказались под толстым слоем снега. Очевидцы отметили, что град, который шел в городе, побил урожай и повредил садовые конструкции. Его размер достигал нескольких миллиметров.
Град продолжался недолго — около 20 минут. Затем ему на смену пришел мощный ливень с грозами. Подвальные и цокольные этажи дачных построек оказались затоплены.
Синоптики сообщили, что подобная ситуация продолжится в Тулуне 2 сентября. Схожие метеоусловия будут наблюдаться и в других районах Иркутской области: ожидаются дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.
Штормовое предупреждение продлится до конца среды, 3 сентября. Также ожидается повышение уровня воды в реках.