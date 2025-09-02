Над Россией начались полярные сияния

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Интенсивные полярные сияния начинаются над территорией России, первый сильный пик ожидается около 21.00 мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20−30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик», — говорится в сообщении.
Ранее ученые сообщили, что на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся в понедельник после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы.