Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе

«На самом деле, это длительный период очень теплой погоды. Я вспоминаю высказывание Федора Ивановича Тютчева — есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора — весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. Это вполне подходит к определению той погоды, которая будет. Единственное отличие в том, что эта дивная пора не будет короткой. С выходных и до конца следующей недели — длительный период совершенно однородной погоды», — сказал Вильфанд.