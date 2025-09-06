Ричмонд
Вильфанд рассказал о комфортной погоде в центре России на следующей неделе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Длительный период комфортной погоды прогнозируется в центре европейской России с выходных до конца следующей недели, дневная температура будет в диапазоне 20−25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

«На самом деле, это длительный период очень теплой погоды. Я вспоминаю высказывание Федора Ивановича Тютчева — есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора — весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. Это вполне подходит к определению той погоды, которая будет. Единственное отличие в том, что эта дивная пора не будет короткой. С выходных и до конца следующей недели — длительный период совершенно однородной погоды», — сказал Вильфанд.

По его словам, в центре европейской России прогнозируется комфортная малооблачная погода без осадков с дневными температурами в диапазоне 20−25 градусов.

Синоптик уточнил, что такой температурный фон будет соответствовать середине августа. Вильфанд отметил, что такой же режим погоды будет характерен и для Санкт-Петербурга.