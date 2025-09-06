На Земле началась слабая магнитная буря

А 7 сентября 2025 года в небе над Россией произойдет полное лунное затмение. Вечером Луна войдет в земную тень и из серебристой превратится в алую — отсюда и название «кровавая». Астрономы называют это одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится несколько минут, лунное можно наблюдать долго, не опасаясь за зрение.